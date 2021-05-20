بكين: عمل أميركي غير مسؤول في بحر الصين الجنوبي

أكدت بكين، اليوم الخميس، أنها أبعدت سفينة حربية أميركية من بحر الصين الجنوبي، متهمة واشنطن بأنها تثير اضطرابات في هذه المنطقة المتنازع عليها.

وقال الجيش الصيني إن المدمرة التي تعمل بالصواريخ الموجهة "كورتيس ويلبر" كانت تبحر في جزر باراسيل التي تتنازع دول المنطقة السيادة عليها.

وأوضح الكولونيل تيان جونلي الناطق باسم منطقة القيادة الجنوبية للجيش الصيني في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "التصرفات الأميركية ... تزيد من الأخطار الأمنية الإقليمية وقد تؤدي إلى سوء فهم وسوء تقدير وحوادث بحرية غير متوقعة".

وتابع "إنه عمل غير مهني وغير مسؤول ويظهر أن الولايات المتحدة مصدر خارجي للأخطار الأمنية في بحر الصين الجنوبي". وتؤكد الصين أحقيتها بكل بحر الصين الجنوبي تقريبا الغني بالموارد الطبيعية.

وتطالب العديد من الدول الساحلية الأخرى المتاخمة مثل الفيليبين وماليزيا وبروناي وفيتنام أيضا بهذه المنطقة البحرية، وهي طريق رئيسي للتجارة العالمية.

وتعتبر هذه المنطقة مسرح توترات تصاعدت في وقت سابق من الأسبوع عندما وبّخت بكين واشنطن بعد توغل المدمرة نفسها في مضيق تايوان الذي يفصل بين الصين القارية وتايوان.