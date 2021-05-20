تقرير أممي يعلن عدد النازحين من غزة جراء قصف إسرائيل

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن أكثر من75 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم بفعل هجمات إسرائيل على قطاع غزة، المتواصلة منذ العاشر من الشهر الجاري.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان، إن 47 ألف شخص مهجر التمسوا الحماية في 58 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

وذكر المكتب الأممي أن 28700 شخص يمكثون لدى عائلات تستضيفهم بعد نزوحهم من منازلهم.

يأتي ذلك فيما واصلت إسرائيل هجماتها الجوية والمدفعية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، مستهدفة مواقع لفصائل فلسطينية وأراضي زراعية وبنى تحتية.

وقالت مصادر طبية: إن سيدة فلسطينية تبلغ 32 عاماً قتلت وأصيب ستة آخرون بجروح صباح اليوم، جراء غارة إسرائيلية استهدفت أرضاً زراعية في جنوب قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية شنت غارات على عشرات الأهداف تحت الأرض في مناطق مختلفة من قطاع غزة لتدمير أنفاق تتبع لفصائل فلسطينية ومواقع إنتاج أسلحة وإطلاق صواريخ.

وبحسب الجيش، فإن الفصائل الفلسطينية أطلقت نحو 70 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، اعترضت منظومة القبة الحديدية 90% منها دون وقوع إصابات.