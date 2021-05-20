مصدر يكشف الحالة الصحية للمعارض الروسي نافالني

عادت الحالة الصحية لأليكسي نافالني إلى طبيعتها «إلى حد ما» بعد حوالى شهر من انتهاء إضرابه عن الطعام، حسبما ذكر مقرّبون من المعارض الروسي، اليوم الخميس.

وهذه المعلومات هي الأولى عن المعارض للكرملين منذ حوالي ثلاثة أسابيع.

وقال إيفان جدانوف مدير «صندوق مكافحة الفساد» منظمة نافالني، لإذاعة إيكو في موسكو، إن «حالته طبيعية إلى حد ما وعملية التعافي جارية فعلياً».

وجاءت تصريحات جدانوف تعليقاً على تأكيد سلطات السجن الروسية أن حالة المعارض مُرضية.

وقال مدير إدارة السجون الروسية ألكسندر كلاشنيكوف لوكالة تاس إنه «تعافى صحياً إلى حد ما (...) ووزنه أصبح 82 كلغ».

وأضاف: «أنه يأكل بشكل طبيعي ويمكنه التواصل مع عائلته».

وأوضح جدانوف أن محامي نافالني يذهبون للاطمئنان عليه «كل يوم تقريباً». وشوهد المعارض للمرة الأخيرة في نهاية أبريل، عندما بدا هزيلاً خلال جلسة للمحكمة تحدث فيها عبر الفيديو.