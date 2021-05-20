الصحة العالمية تفجر مفاجأة بخصوص اللقاحات

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حالياً فعالة ضد "كل متحورات فيروس" كورونا، فيما دعت إلى مواصلة التحرك "بحذر" في مواجهة كوفيد-19.

ورغم أن الوضع الصحي في أوروبا يشهد تحسناً، ما زال يجب تجنب السفر الدولي "في مواجهة تهديد مستمر وشكوك جديدة " كما حذر هانز كلوغه مدير الفرع الاوروبي لمنظمة الصحة العالمية، خصوصاً تلك المرتبطة بالنسخة الجديدة من الفيروس والتي اكتشفت في الهند لكنها انتشرت إلى دول أخرى في المنطقة.