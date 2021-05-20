أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حالياً فعالة ضد "كل متحورات فيروس" كورونا، فيما دعت إلى مواصلة التحرك "بحذر" في مواجهة كوفيد-19.
ورغم أن الوضع الصحي في أوروبا يشهد تحسناً، ما زال يجب تجنب السفر الدولي "في مواجهة تهديد مستمر وشكوك جديدة " كما حذر هانز كلوغه مدير الفرع الاوروبي لمنظمة الصحة العالمية، خصوصاً تلك المرتبطة بالنسخة الجديدة من الفيروس والتي اكتشفت في الهند لكنها انتشرت إلى دول أخرى في المنطقة.