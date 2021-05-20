خبير يدلي بتصريح حول فاعلية اللقاحات الصينية مع السلالة الهندية

قال خبير في مكافحة الأمراض، اليوم الخميس، إن اللقاحات الصينية المضادة لمرض كوفيد-19 يمكنها التغلب على السلالات الجديدة من فيروس كورونا المنتشرة في الهند، مضيفاً أنه يمكنها توفير حماية «إلى حد ما».

أدلى شاو يي مينغ الباحث في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها بهذه التصريحات خلال إفادة صحفية، ولم يذكر المزيد من التفاصيل بشأن اللقاحات أو السلالات التي أشار لها.

ووافقت منظمة الصحة العالمية على لقاح «سينوفارم» للاستخدام الطارئ، حيث أوصت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية بلقاح سينوفارم، وهو أول لقاح صيني يتلقى الضوء الأخضر من المنظمة.