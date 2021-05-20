جونسون يعلق على فعالية لقاحات كورونا ضد السلالات المتحورة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لديه "ثقة متزايدة" في فاعلية اللقاحات ضد جميع سلالات فيروس كورونا، مما يعزز الآمال في رفع قواعد الإغلاق الأخيرة وفقاً لما هو مخطط له الشهر المقبل.

وقال جونسون لأعضاء البرلمان ، الأربعاء، إن البيانات الجديدة تشير إلى أن "اللقاحات فعالة ضد جميع السلالات، بما في ذلك السلالة الهندية"، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأثار انتشار السلالة الجديدة للفيروس القلق من أن تضطر الحكومة البريطانية إلى تأجيل خطط إنهاء معظم القيود في إنجلترا يوم 21 يونيو.

يشار إلى أن هناك 2967 إصابة حاليا بالسلالة الهندية في المملكة المتحدة، بحسب ما أعلنه وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأربعاء، بارتفاع عن 2323 إصابة يوم الاثنين.