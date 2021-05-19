واشنطن تزيل أي إشارة لارتباط السودان بالإرهاب

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

قوبل قرار وزارة الخزانة الأميركية أمس، بإجراء تعديلات في قوانينها بشأن السودان والسودانيين، تزيل أي إشارة ارتباط بالعقوبات والإرهاب، وتلغي شرط الرخصة لتصدير الصادرات الأميركية إلى السودان، بارتياح في السودان.

ورحب نشطاء سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي بالخطوة الأميركية، التي اعتبروها خطوة على الطريق الصحيح، وقالوا إنها ستعزز التعاون مع الولايات المتحدة، وحصول السودان على التقنيات والمعدات الأميركية المتطورة التي يحتاجها في مجال الزراعة والصحة والنقل الجوي والسكك الحديد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة.

وذكر بيان الخزانة الأميركية أن قرارها يكمل الإجراء الذي بدأته وزارة الخارجية الأميركية في ديسمبر الماضي لإزالة القيود المفروضة على السودان فيما يتعلق بدعم الإرهاب على مستوى الدولة.

ووفقاً للبيان، يرفع القرار الرسمي القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان، ويسمح بالتصدير من دون عوائق للمنتجات الزراعية والأدوية والمعدات الطبية، وستدخل الوثيقة حيز التنفيذ رسمياً اليوم الخميس بعد نشرها في السجل الفيدرالي.