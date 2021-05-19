القوات المصرية والإيطالية تنفذ تدريباً بحرياً مشتركاً

أحمد عاطف (القاهرة)

نفذت القوات البحرية المصرية والإيطالية تدريباً بحرياً عابراً، أمس، في البحر المتوسط، تضمن محاكاة لمواجهة قوارب مفخخة، وفي ذات التوقيت شاركت قوات بحرية مصرية أخرى في التدريب البحري المشترك «Phoenix Express 2021» بمشاركة 13 دولة في المياه الإقليمية لتونس. وتضمن «فونيكس اكسبريس 2021» الذي انطلق بمشاركة «مصر وتونس والولايات المتحدة وبلجيكا واليونان وإيطاليا وإسبانيا ومالطا والمملكة المتحدة والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا»، تنفيذ أنشطة تدريبية تساهم في تحقيق التجانس بين قوات الدول المشاركة.

وعُقدت محاضرات نظرية وتدريبات عملية تنسيقية لتوحيد المفاهيم في تعزيز الأمن البحري، وتأمين خطوط المواصلات البحرية وأسلوب تنفيذ العمليات الاعتراضية بالبحر.

وأفاد المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية العميد تامر الرفاعي في بيان له، أمس، بأن التدريب بين القوات المصرية والإيطالية تضمّن تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة، ومنها مواجهة العدائيات غير النمطية أثناء المغادرة من الميناء، حيث نفّذ الجانبان سيناريو مواجهة قوارب سريعة مفخخة مقتربة، والتدريب على أسلوب تنفيذ عملية اعتراض بحري لسفينة مشبوهة في ظل القيود المفروضة نتيجة تفشي فيروس كورونا، وكذلك تشكيلات الإبحار المختلفة، التي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان.

وأوضح المتحدث العسكري أن هذا التدريب هو الأول من نوعه الذي يشهد مشاركة الفرقاطة المصرية «الجلالة» المجهزة بأحدث الأنظمة القتالية والتقنية العالمية والتي انضمت حديثا للقوات البحرية المصرية.