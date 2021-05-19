«الدعم الدولية» تدعو إلى تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات في لبنان

بيروت (وكالات)

دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان أمس، القادة اللبنانيين للإسراع في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.

وطالبت مجموعة الدعم الدولية في بيان صحفي «القادة اللبنانيين بتنحية خلافاتهم جانباً من أجل المصلحة الوطنية وإلا يتأخروا أكثر من ذلك في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تلبية الاحتياجات الملحة للبلاد، وعلى تنفيذ الإصلاحات الجوهرية التي طال انتظارها، لأن مسؤولية تفادي أزمة تقع على عاتق القادة اللبنانيين». كما دعت إلى «إجراء الانتخابات في مواعيدها حفاظاً على ديمقراطية لبنان في سياق أزمته المستمرة، وحثت جميع السلطات اللبنانية المعنية على البدء بالأعمال التحضيرية في الوقت المناسب وفقاً للجدول الزمني المحدد للانتخابات».

وحثت «على اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي لأي تغييرات تطرأ على برنامج الدعم الوطني».

وأعلنت مجموعة الدعم الدولية أنها عقدت اجتماعاً أمس، في بيروت لتقييم الأوضاع في البلاد، آخذة في الاعتبار استمرار التدهور الاقتصادي والاجتماعي والمالي في لبنان منذ انعقاد آخر اجتماع للمجموعة في مارس الماضي والتحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات اللبنانية في معالجة الأزمات المتعددة، فضلاً عن تزايد معاناة الشعب اللبناني». ولفتت إلى أن أعضاء مجموعة الدعم الدولية أعربوا عن «الأسى إزاء استمرار الجمود السياسي في عملية تشكيل الحكومة، لا سيما في ظل مرور 9 أشهر على استقالة الحكومة الأخيرة».