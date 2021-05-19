قصف صاروخي من لبنان على إسرائيل.. والجيش يرد

قال الجيش الإسرائيلي إن المدفعية قصفت أهدافا في لبنان بعد إطلاق أربعة صواريخ على إسرائيل من الأراضي اللبنانية اليوم الأربعاء.

وهذه المرة الثالثة التي تُطلق فيها صواريخ من لبنان منذ انطلاق الأحداث الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في العاشر من مايو الجاري.

وذكر الجيش أن الدفاعات المضادة للصواريخ اعترضت أحد المقذوفات وسقط آخر في منطقة مفتوحة في حين سقط اثنان في البحر الأبيض المتوسط.

وأدى إطلاق الصواريخ إلى انطلاق صفارات الإنذار في مدينة حيفا في شمال إسرائيل ومناطق تقع إلى الشرق منها.

وأكدت مصادر أمنية في لبنان إطلاق أربعة صواريخ على إسرائيل من بلدة "صديقين" في منطقة مدينة صور الساحلية الجنوبية في لبنان.

ولم ترد أنباء عن أضرار من الجانبين.

وقال مراسلون عسكريون إسرائيليون إن فصيلا فلسطينيا ربما يكون هو من أطلق الصواريخ.

وفي واقعة سابقة يوم الاثنين، أُطلقت ست قذائف من لبنان على شمال إسرائيل لكنها سقطت داخل الحدود اللبنانية، وردت إسرائيل بإطلاق نيران المدفعية. وأُطلق ثلاثة صواريخ على إسرائيل يوم الخميس سقطت في البحر المتوسط.

وسبق أن أطلقت فصائل فلسطينية صغيرة في لبنان النار على إسرائيل على نحو متقطع.