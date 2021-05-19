بايدن يبلغ نتنياهو بتوقعاته حول الوضع في فلسطين وإسرائيل

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس جو بايدن تحدث، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص الوضع في فلسطين وإسرائيل.

وقالت الرئاسة الأميركية إن الرئيس بايدن أبلغ نتنياهو بأنه يتوقع «خفضاً كبيراً للعنف اليوم تمهيداً لوقف إطلاق النار».

وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أن الجانبين أجريا «مشاورات مفصلة حول الأحداث. والجهود الدبلوماسية المتواصلة من جانب حكومات المنطقة والولايات المتحدة».

وقال الرئيس الأميركي لنتنياهو إنه يتوقع "تراجعا كبيرا للتصعيد اليوم (الأربعاء) تمهيدا لوقف لإطلاق النار". جاءت التصريحات بعد اتصال قال البيت الأبيض إنه الرابع بين الرجلين منذ اندلاع الأزمة.

ويتواصل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على مدن وبلدات إسرائيلية، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي على أهداف في غزة.

وأعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، أنها تجري تقييما للتأكد مما إذا كانت شروط "وقف إطلاق النار" مستوفاة.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي لصحافيين الأربعاء "نبحث عن الوقت المناسب لوقف إطلاق النار".