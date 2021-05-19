انطلاق صفارات إنذار من الصواريخ في شمال إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار انطلقت للتحذير من الصواريخ في شمال إسرائيل اليوم الأربعاء.

وأضاف أن الصفارات دوّت في الجليل الأسفل، شرقي مدينة حيفا الساحلية.

وقال سكان في بلدة «كرايوت» القريبة من حيفا إنهم سمعوا أصوات ثلاثة انفجارات.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن أضرار أو إصابات.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار دوّت في شمال إسرائيل عصر اليوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن مدفعيته تقصف أهدافا داخل الأراضي اللبنانية، وذلك بعد إطلاق أربعة صواريخ من داخل لبنان قبل قليل.

وذكر الجيش أنه تم إطلاق أربعة صواريخ من داخل لبنان باتجاه إسرائيل، وأن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا واحدا، بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة، واثنان في البحر.



