خطة مصر لاستقبال 3.5 مليون جرعة من لقاح كورونا

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، إن مصر ستستقبل خلال شهر مايو الجاري نحو 3,4 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد مقمسة على دفعتين، حيث استلمت بالفعل 1,7 مليون جرعة من منظمة جافي الدولية لتوزيع اللقاحات قبل عيد الفطر المبارك.

وأضاف مجاهد لـ"الاتحاد" أنه من المقرر أن تستلم مصر نفس الدفعة تقريبا من اللقاحات ولكن من النوع الصيني سينوفارم خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر ماضية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاح فيروس كورونا المستجد وتوسيع دائرة التطعيم لتشمل جميع المستحقين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وأشار مجاهد إلى أنه في الوقت الحالي تم الانتهاء من تطعيم عدد كبير من العاملين في قطاع السياحة وخاصة العاملين في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء والتي تشهد إقبالاً من السياح وتشترط العديد من الدول حصول العاملين في القطاع السياحي على لقاح فيروس كورونا للسماح بسائحيها للقدوم للبلاد.

وأكد مجاهد أنه تم تطعيم أكثر من مليون ونصف المليون مصري إلى هذه اللحظة فيما وصل عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا لنحو 3 ملايين منذ فتح باب التسجيل، مؤكدًا أن عمليات التسجيل تزداد مع الوقت مع ثقة المواطنين والأطقم الطبية بفعالية وأمان اللقاحات المستخدمة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

في الوقت ذاته، نججت مصر في الحصول على حق تصنيع نوعين من لقاح فيروس كورونا، حيث يحق لشركة المصل واللقاح الحكومية "فاكسيرا" تصنيع لقاح سينوفاك الصيني حيث تعمل على تصنيع 20 مليون جرعة في العام الأول، بينما حصلت شركة خاصة على حق تصنيع اللقاح الروسي سبوتنيك V بالفعل بعد حصوله على حق الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء الحكومية.

ومن المقرر ان تعلن مصر مجموعة جديدة من القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خاصة مع زيادة الأعداد خلال الفترة الأخيرة بعد نهاية شهر رمضان المبارك والاحتفال بعيد الفطر، في الوقت الذي سجلت فيه مصر 248078 إصابة بفيروس كورونا من ضمنهم 182693 حالة تم شفاؤها، و 14441 حالة وفاة.









