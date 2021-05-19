السعودية.. الإطاحة بمرتكبي عملية السطو على مركبة لنقل الأموال في جدة

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة في السعودية، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (3) مقيمين في العقدين الثاني والثالث من العمر، اثنان ارتكبا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال في محافظة جدة وسلب مبلغ (1,500,000) ريال، وإطلاق النار على أحد العاملين في إحدى المؤسسات بعد هروبهما لفتح صناديق الأموال، وآخر قام بإيوائهما، وضبط بحوزتهم على مسدس، واسترداد مبلغ (1,475,000) ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة السعودية.