السودان يحظر دخول القادمين من الهند ويغلق المدارس والجامعات

قالت لجنة الطوارئ الصحية في السودان في بيان إن السلطات ستمنع دخول المسافرين القادمين من الهند مباشرة أو الذين زاروها خلال 14 يوما.

وتجاوز إجمالي إصابات فيروس كورونا في الهند 25 مليونا اليوم الثلاثاء، وهناك مخاوف من انتشار سلالة جديدة سريعة العدوى اكتشفت أول مرة هناك.

وحذرت لجنة الطوارئ الصحية من أن عدد إصابات كوفيد-19 في السودان يمكن أن يتجاوز 100 ألف بحلول منتصف يونيو إذا لم يتم فرض القيود.

وذكرت اللجنة أنه ستتم إعادة فحص جميع المسافرين القادمين من مصر وإثيوبيا.

كما أمرت اللجنة بإغلاق المدارس والجامعات لمدة شهر بدءا من اليوم، ومنعت التجمعات الاجتماعية الكبيرة والصلوات والشعائر الجماعية بكافة دور العبادة..

وفرضت اللجنة وضع الكمامة في الأسواق وأماكن العمل والمواصلات العامة.

وأعلنت اللجنة عن تسجيل أكثر من 34707 حالات إصابة إجمالا حتى 16 من مايو أيار، غير أن مسؤولين يقولون إن العدد الحقيقي أكبر بكثير على الأرجح نظرا لانخفاض معدلات الفحص.