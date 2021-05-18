قرقاش: لغة البيانات ليست بديلاً عن العمل الرشيد

أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن أصوات التفرقة والتأجيج تعلو على أصوات الحكمة مع كل أزمة تعصف بالعالم العربي، متسائلاً، متى سنضع العقل صدارة تعاملنا مع بعضنا ومع ما يجري حولنا.

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: «مع كل أزمة حادّة تعصف بالعالم العربي تعلو أصوات التأجيج والتفرقة على الأصوات الحكيمة البصيرة الداعية إلى التلاحم والتعاضد، حروب العرب الأهلية أشد فتكاً وضراوة من تحدياتهم الخارجية، متى سنضع العقل في صدارة تعاملنا مع بعضنا ومع ما يجري حولنا؟».

وأضاف معاليه في تغريدة أخرى: «لغة البيانات ومفرداتها تقع في خانة التمنيات، وليست بالبديل عن العمل الرشيد والمتزن، وموقعنا في العالم وعلاقاتنا في الإقليم لن يصوّبها بلاغة تصريح أو جسارة خطاب، ولن يعوّض الجهد الجماعي المثمر ما نشهده من جلد للذات وللجار، حسابات ضيقة ضيعت الفرصة تلو الأخرى، وكانت تكلفتها فادحة».