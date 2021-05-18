اليمن يطالب بضغط أممي لوقف هجوم «الحوثي» على مأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

طالبت الحكومة اليمنية أمس، بضغط جماعي في مجلس الأمن على ميليشيات الحوثي الإرهابية لوقف هجومهم على محافظة مأرب. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن مندوب البلاد الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، عقد مباحثات عبر الاتصال المرئي مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، حيث شدد على ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي جهداً جماعياً، وخاصة مجلس الأمن للضغط على ميليشيات الحوثي لوقف هجومها على مأرب، الذي يهدف إلى تقويض العملية السياسية ويفاقم من الأزمة الإنسانية. ونوه إلى «تعنت ورفض الميليشيات الحوثية لكل المبادرات والمقترحات وعرقلة جهود السلام».

أمنياً، تكبدت الميليشيات الحوثية، أمس، خسائر بشرية باشتباكات في إحدى جبهات الساحل الغربي. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن جبهة «حيس» جنوب الحديدة شهدت اشتباكات شرق مركز المديرية بعد رصد تحركات مكثفة لعناصر الميليشيات التابعة لإيران ومحاولاتها التسلل صوب خطوط التماس، مؤكداً أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع الميليشيات بمختلف الأسلحة وأجبرتها على الفرار بعد مصرع وجرح عدد من عناصرها.

إلى ذلك، دانت الأمم المتحدة، قصف ميليشيات الحوثي، والذي استهدف بطائرة مسيرة، سوقاً شعبية في محافظة الحديدة، ما أدى إلى سقوط 6 مدنيين بين قتيل وجريح.

وشدد بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها»، على ضرورة وقف استهداف المدنيين.

وأوضح البيان أن «النمط المقلق للأعمال العدائية العشوائية التي طالت المناطق السكنية في محافظة الحُديدة خلال الأيام الماضية أدى إلى مزيد من التقارير عن وقوع خسائر وإصابات بين صفوف المدنيين». ولفت البيان إلى الحادث الأخير الذي وقع عقب ضربة باستخدام طائرة مسيرة استهدفت مطعماً في منطقة الطائف في الدُريهيمي الأحد الماضي، حيث تجمع الأهالي خلال عيد الفطر، أدى إلى مقتل مدني وإصابة 5 آخرين بجراح.

كما دانت البعثة الأممية، الأعمال العدائية العشوائية على المناطق السكنية في محافظة الحُديدة.

ونقل البيان، عن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة «أونمها» ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال أباهجيت غوها، ادانته لهذا الحادث، مؤكداً أن استمرار تجاهل أرواح المدنيين وتأثير القتال المستمر على المناطق السكنية يجب أن يتوقف.