تباطؤ العنف رغم تعهد نتنياهو باستمرار الغارات

غزة، تل أبيب (وكالات)

بدت، أمس، مؤشرات قليلة على انحسار القتال المستمر منذ أكثر من أسبوع بين إسرائيل وحركة «حماس»،على الرغم من تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإسرائيليين بمواصلة الضربات على مواقع وزعماء المسلحين في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي: إن «حماس» وجماعات فلسطينية أخرى أطلقت حوالي 3350 صاروخاً من غزة، 200 منها أمس الأول فقط، وإن الضربات الجوية والمدفعية الإسرائيلية قتلت 130 مقاتلاً فلسطينياً على الأقل.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية، أمس، مقتل شخصين في إسرائيل، بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة ليرتفع عدد القتلى إلى 12 منذ تأجج النزاع.

وقال مسؤولون طبيون في غزة: إن عدد القتلى الفلسطينيين منذ اندلاع القتال الأسبوع الماضي بلغ 212، منهم 61 طفلاً و36 امرأة.

من جانبه، حذر الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة من خطر انتشار العنف. وأضاف في تصريحات للصحفيين، قبل الوصول إلى بروكسل لإجراء محادثات مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي: «تقييمي للأمر هو أنكم تخاطرون بزعزعة الاستقرار، بشكل أوسع، وبسلسلة من التداعيات السلبية إذا استمر القتال». وأضاف: «مواصلة القتال ليست من مصلحة أي أحد».