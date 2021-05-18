هذا ما اتفقت عليه فرنسا ومصر والأردن بشأن الصراع في الشرق الأوسط



دعت الرئاسة الفرنسية اليوم الثلاثاء إلى إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقف القتال بين إسرائيل والنشطاء الفلسطينيين في غزة.وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان بعد محادثات بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله "وافقت الدول الثلاث بشكل عام على ثلاثة عناصر بسيطة: لا بد من وقف إطلاق الرصاص.. حان الوقت لوقف إطلاق النار.. ينبغي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تناول هذا الموضوع، وطالبنا أيضا بتصويت على قرار بشأنه".

وأضاف البيان دون الخوض في تفاصيل أن الدول الثلاث اتفقت كذلك على تدشين مبادرة إنسانية للمدنيين في غزة بالاشتراك مع الأمم المتحدة.