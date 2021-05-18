حبس ممثل مصري بتهمة الإساءة لرجل أعمال

الاتحاد (القاهرة)

قضت محكمة مصرية بحبس الفنان المصري أحمد فلوكس أسبوعاً مع الشغل وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ بتهمة إساءة استعمال الهاتف المحمول وقذف رجل أعمال.

وجاء قرار محكمة جنح شمال الجيزة الابتدائية في مصر بعد تقدم محامي أحد رجال الأعمال ببلاغ ضد فلوكس الشاب حمل رقم 1179 لسنة 2021، يتهم فيه الفنان الشاب بالتسبب في إزعاجه عمداً عن طريق إساءة استعمال التكنولوجيا وقذف المجني عليه عن طريق هاتفه.

وحسب الدفاع، فإن الواقعة بدأت بإرسال الفنان أحمد فلوكس رسائل قذف للمجني عليه عن طريق واتساب، وبالتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت التي فحصت الهاتف الخاص بالمجني عليه تبين حقيقة البلاغ وبإرسال الشكوى للنيابة وفقاً لاختصاصها، قررت إحالة القضية للمحاكمة.