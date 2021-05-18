بعد شائعة «الطريق مفتوحة» في سبتة ماذا حصل!

عبر المئات من الأشخاص، منذ فجر الاثنين وحتى وقت متأخر ليلاً، منطقة الفنيدق الحدودية أمام أنظار بضعة أفراد من قوات الأمن المغربية دون أن يتم صدهم، نحو جيب سبتة الإسباني، في ظاهرة جماعية مفاجئة.

وأعلنت السلطات الإسبانية الثلاثاء أن ستة آلاف شخص وصلوا إلى سبتة قادمين من المغرب، بينهم قرابة 1500 قاصر، وأنها أعادت 2700 منهم.

ووصل هؤلاء إما سيرا على الأقدام وإما سباحة. وقد توفي أحدهم غرقاً.

وعزّزت القوى الأمنية المغربية هذا الصباح وجودها عند بوابة الفنيدق، المعبر الحدودي البري الوحيد بين أوروبا وأفريقيا - إلى جانب المعبر إلى مليلية شرقاً - واستعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات من المهاجرين كانت تتوافد دون انقطاع.

رغم ذلك، استمر تدفق مجموعات المهاجرين، بينما أقفل آخرون عائدين أدراجهم.

ويقع المعبر الرسمي في نهاية شارع رئيسي في المدينة. بموازاته من جهة البحر، يوجد مسلك آخر صغير غبر معبد، ينزل إليه المهاجرون غير القانونيين، مستغلين منذ الاثنين جزر مياه البحر الذي يجعل الطريق أوسع بعض الشيء عملياً.

فوق المعبر، مسلك آخر جبلي على هضبة صغيرة مطلة على الشاطئ ومكسوة بالأشجار، يوصل أيضاً إلى سبتة.

ومنذ يوم أمس، يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بأشرطة فيديو تظهر مجموعات من المغاربة يعبرون نحو جيب سبتة الإسباني، ما دفع كثيرين إلى الإسراع إلى المكان وتجربة حظهم، بعد أن بلغهم أن «الطريق مفتوحة».