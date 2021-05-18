ماكرون والسيسي يبحثان مع ملك الأردن التصعيد في غزة

يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ظهر الثلاثاء، مباحثات عبر الفيديو مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سعياً لوساطة في التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين «مع هدف تحقيق وقف إطلاق نار سريع وتجنّب توسع النزاع»، وفق ما أعلن قصر الإليزيه. وكان ماكرون قد ناقش الاثنين مع نظيره المصري المتواجد في باريس المسألة، وأعلن نيّتهما المشتركة طلب مساندة من الأردن لإجراء وساطة في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.