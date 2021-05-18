مصر تكشف حقيقة وصول سلالة كورونا الهندية

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، إن بلاده لم ترصد أي إصابة بسلالة كورونا المتحورة بالهند، مؤكدا أن هناك إجراءات اتخذت للحد من احتمال دخول هذ السلالة.

وقال تاج الدين إن "مصر ما زالت تعيش في الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا".

وأشار إلى أن "الأيام الخمسة الأخيرة لعيد الفطر المبارك شهدت زيادة في أعداد الإصابات، لكن هناك احتواء طبيا ومؤسسيا ودوائيا وتجهيزيا لهذه الأزمة، ويجري التعامل مع كل الحالات المصابة، والتي يعالج الكثير منها في المنازل بعد حصولها على العلاج الكامل".

وأضاف أن "مصر لم ترصد أي حالة مصابة بفيروس كورونا المتحور في الهند حتى الآن، وهناك إجراءات احترازية تم اتخاذها بكل قوة في كل المنافذ والموانئ والمطارات والموانئ البرية للحد من احتمالية دخول هذه السلالة إلى مصر".

ولفت إلى أن "هناك سعيا حثيثا منذ فترة كبيرة، تحت إشراف رئيس الجمهورية، ومتابعة تنفيذية من رئيس الوزراء، لتوفير اللقاحات للمصريين، على أن يتولى صندوق (تحيا مصر) الجانب المالي لهذه الحملة لضمان أكبر قدر ممكن من اللقاحات لمصر".

وتابع: "اللقاح لا يمنحك الحماية بنسبة 100%، ولكن يقلل من انتشار فيروس كورونا ويقلل بشدة من الحالات الحادة والشديدة التي تحتاج إلى مستشفيات. وزيادة التطعيم مهمة جدًا في الفترة المقبلة".

وأضاف: "حسب البيانات الموجودة يتقرر ما هي الخطوة المقبلة، وقبل يوم الخميس سيكون هناك اجتماع للجنة العليا لإدارة الأزمة وسوف يعلن في نهاية هذه الجلسة ما هي الخطوة المقبلة".