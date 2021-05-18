بالصور.. نقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند إلى المملكة

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بـن عـبدالعزيز آل سعود، قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بنقل عائلة سعودية مصابة بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) من الهند إلى المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن طائرة الإخلاء الطبي الجوي وصلت إلى قاعـدة الملك سلمان الجوية بالرياض، بعد رحلة استغرقـت (15) ساعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكانت طائرات الإخلاء الطبي الجوي، قد نقلت أكثر مـن (74) حالة مصابة "بكورونا" دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس.