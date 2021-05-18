تواصل الغارات الإسرائيلية على غزة

تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزّة ليدخل أسبوعه الثاني، ما أدّى إلى مقتل نحو مئتي فلسطيني وعشرة إسرائيليّين، رغم الدعوات الدوليّة المتكرّرة إلى وقف التصعيد.

وأعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن أعرب خلال محادثة هاتفيّة الإثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن "تأييده" وقفاً لإطلاق النار في مواجهة تصاعد أعمال العنف.

وحذّر رئيس هيئة الأركان الأميركيّة المشتركة الجنرال مارك ميلي الإثنين، إسرائيل من مخاطر توسّع نطاق النزاع مشدّداً على أن "لا مصلحة لأحد في مواصلة المعارك".

وأُطلِقت صواريخ عدّة مساء الإثنين من جنوب لبنان باتّجاه إسرائيل التي ردّت بإطلاق مدفعيّتها نحو مصادر النيران، حسب ما قالت مصادر أمنيّة في البلدين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّه "رصد إطلاق 6 قذائف من داخل لبنان" لم تطل الأراضي الإسرائيليّة، مضيفاً "ردّاً على ذلك، قامت المدفعيّة الإسرائيليّة بإطلاق نيرانها نحو مصادر النيران".

وكان الطيران الإسرائيلي أغار ليل الأحد الإثنين عشرات المرّات على قطاع غزّة من حيث أطلقت فصائل مسلّحة صواريخ باتّجاه إسرائيل وهدّدت بشنّ ضربات على تلّ أبيب في حال لم يتوقّف قصف المناطق السكنيّة في القطاع. وألحقت غارة إسرائيليّة أضراراً في قطاع غزّة مع الإبلاغ عن وقوع إصابات.



