إسرائيل: دمرنا 100 كيلومتر من «أنفاق حماس»

تل أبيب (وكالات)

ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، أن الجيش دمّر نحو 100 كيلومتر من شبكة الأنفاق، التي أقامتها حركة «حماس» تحت الأرض في قطاع غزة.

ووفقاً للجيش، أقامت «حماس» الشبكة على مدار العديد من السنوات، ويقدّر طولها بمئات الكيلومترات.

واستهدفت الهجمات الأخيرة مناطق ذات أهمية استراتيجية ضمن شبكة الأنفاق، التي تسميها إسرائيل «المترو»، مثل التقاطعات.

وفي هذه الأثناء، نزح نحو 42 ألف فلسطيني داخلياً في قطاع غزة عن منازلهم، بسبب الهجمات الجوية الإسرائيلية على القطاع.

وقال متحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا» في غزة: إن النازحين لجأوا إلى 50 مدرسة تديرها الوكالة.