«الناتو»: لا قوات قتالية لدينا في العراق

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أمس، أن قوات العراقية قطعت شوطاً كبيراً في مجال الخبرة القتالية، فيما أشار قائد بعثة حلف «الناتو» الجديد في العراق إلى عدم وجود قوة قتالية بالعراق.

وقال مكتب الأعرجي في بيان: إن الأخير «استقبل بمكتبه الاثنين، قائد بعثة حلف الناتو الجديد في العراق، اللفتنانت جنرال مايكل لوليسجارد، لبحث عمل البعثة ومهامها التدريبية في العراق، والخاصة بتطوير القدرات التدريبية للقوات العراقية وتقديم المشورة». وقدم قائد بعثة الناتو الجديد، بحسب البيان، «إيجازا عن عمل البعثة ومهامها المحددة، مؤكداً عدم وجود قوة قتالية داخل العراق، وإنما يقتصر عمل البعثة على المهام التدريبية والاستشارية، في إطار التعاون بين العراق والناتو لدعم قدرات القوات العراقية في الاستشارة والتدريب».

من جانبه، أكد الأعرجي، أن القوات العراقية قطعت شوطاً كبيراً في مجال الخبرة القتالية، مشيراً إلى أن التعاون مع «الناتو» يندرج في إطار الحاجة لتنمية جانب التدريب الذي يعد عاملاً مهماً لتقوية قدرات القوات الأمنية ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال.

أمنياً، أعلنت السلطات الأمنية العراقية، أمس، اعتقال «مسؤول التفخيخ» و«مسؤول الاقتحامات» في تنظيم «داعش» الإرهابي بعملية استخبارية، وكمين محكم خلال اجتيازهما الحدود العراقية قادمين من سوريا.

وقال يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إنه «بالاستعانة بالكاميرات الحرارية والتنسيق تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية من إلقاء القبض على إثنين من الإرهابيين البارزين في منطقة جلبارات التابعة إلى ناحية ربيعة غربي نينوى بعد اجتيازهما الحدود». وأضاف رسول أن «أحد المعتقلين هو مسؤول ما يسمى التفخيخ والكفالات في البعاج، والآخر ما يسمى مسؤول قوة الاقتحامات وهو من قاد عملية اقتحام مركز شرطة المومي في ربيعة وشارك بعمليات سبي الإيزيديات، كما أن لديه 4 أشقاء مع داعش قتلوا أثناء معارك التحرير».

وقال إن الاعتقال جاء بعد توافر معلومات لدى مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع أشارت إلى وجود تحرك من قبل فلول «داعش» لاجتياز الحدود من سوريا باتجاه الأراضي العراقية.

وعلى الرغم من تحرير الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم في العراق وسوريا، إلا أن «داعش» لا يزال يمتلك القدرة على شن هجمات منسقة وقوية في بعض المناطق التي لا يزال فيها مقاتلوه يتحركون بحرية نسبية. وفي سياق متصل، أكد اللواء يحيى رسول، أمس، مقتل 8 عناصر من تنظيم «داعش» بضربة جوية في منطقة «حمام العليل» بمحافظة نينوى. وأوضح المتحدث في بيان صحافي، أن «طائرات إف - 16 قصفت مواقع الإرهابيين». وأضاف أنه عثر على عتاد وأسلحة وأحزمة وعبوات ناسفة، وعدد كبير من أجهزة الاتصالات.

إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني أمس، عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المتورطين باستهداف القوات الأمنية غربي الموصل.

وقالت الخلية في بيان: إنه «بعملية استباقية نفذت بعد توافر المعلومات المتكاملة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع حول محاولة أحد الإرهابيين الدخول إلى قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل، تم على إثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى».

وأشارت إلى «تمكن مفارز شعبة الاستخبارات من نصب كمين محكم للإرهابي في سيطرة القلعة مدخل قضاء تلعفر والقبض عليه». وبينت الخلية، أنه «أحد العناصر الناشطة في داعش وعمل بصفة مقاتل وشارك بعدة عمليات ضد قواتنا الأمنية، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب».