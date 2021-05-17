واشنطن تفرض عقوبات على وسطاء ماليين لـ «داعش»

واشنطن (وكالات)

فرضت الولايات المتحدة أمس، عقوبات على ثلاثة أفراد وكيان قالت إنهم لعبوا دوراً بارزاً في إيصال التمويل لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، أن «المدعوين علاء خنفورة وإدريس الفاي وشقيقه إبراهيم الفاي وشركة الفاي التي يديرونها، والذين أدرجهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (اوفاك) التابع للوزارة في قائمة العقوبات لعبوا دوراً مهماً في ربط داعش بشبكة من المانحين الدوليين، ومكنوه من الوصول إلى النظام المالي في الشرق الأوسط».

وقال مدير «اوفاك» أندريا جاكي، إن «العقوبات تسلط الضوء على الأهمية المتواصلة لجميع الولايات القضائية في تعزيز جهودها لمكافحة تمويل الإرهاب». وأضاف أن «الشركة التي يملكها علاء خنفورة التي تتخذ من تركيا مقراً لها حولت عامي 2019 و2020 أموالاً إلى أعضاء داعش في جميع أنحاء سوريا».