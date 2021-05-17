قبرص تعيد عشرات المهاجرين إلى لبنان

أثينا (وكالات)

أعادت قبرص 56 مهاجراً إلى لبنان بعد وصولهم إلى الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة الواقعة في البحر المتوسط في مطلع الأسبوع، بحسب ما ذكره راديو قبرص الحكومي أمس.

ولم يتم الكشف رسمياً عن جنسيات المهاجرين الذين تم اعتراضهم عندما اقتربوا من ساحل قبرص أمس الأول، إلا أن وسائل إعلام قبرصية ذكرت أنهم جميعاً من سوريا.

وأفادت التقارير بأنهم أُعيدوا على القارب نفسه الذي وصلوا على متنه.

ويشار إلى أن الواقعة هي الثالثة منذ 8 أشهر، التي تقوم فيها قبرص «العضو في الاتحاد الأوروبي» بإعادة مجموعة من المهاجرين فور وصولهم.

وصرح وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس مراراً بأن لبنان هي دولة ثالثة آمنة، وأن إعادة المهاجرين يتم بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية.