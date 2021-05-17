البرهان يستبعد الحرب مع إثيوبيا بسبب «سد النهضة»

باريس (الاتحاد)

استبعد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، لجوء السودان لسيناريو الحرب مع إثيوبيا بسبب أزمة سد النهضة، مؤكداً سعي السودان لنيل حقوقه من خلال التفاوض والتراضي مع جيرانه، وشدد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم، مؤكداً ضرورة التوصل لاتفاق يحفظ حق الأجيال القادمة في المياه.

وقال البرهان في مقابلة مع تلفزيون «24» الفرنسي: «إن مؤتمر باريس فرصة لأن ينفذ السودان من خلال بوابته للمجتمع الدولي، وأن تعود له ريادته وقيادته في الإقليم وإنعاش اقتصاده». ووجه البرهان الشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مبادرته بإقامة المؤتمر، الذي قال إنه «سيقود السودان لحل قضاياه الاقتصادية».

وحول ذكرى فض الاعتصام، قال البرهان، إن «التحقيقات ستثبت المتورط وسيتم عقابه»، مؤكداً السعي لتأسيس دولة العدالة والقانون، وأنه ليس هناك كبير على القانون.