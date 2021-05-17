إعلان حالة الطوارئ بعد اجتياح الفيضانات في الأمازون

وصلت مياه الفيضانات وسط مدينة ماناوس عاصمة ولاية الأمازون ، حيث بلغ منسوب المياه في نهر ريونيجرو 29.72 متر ، لتجتاح مياهه الشوارع حسبما ذكر موقع جي 1 الإخباري.

ويعد هذا ثالث أعلى منسوب لمياه النهر منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1902 ويقترب من المنسوب العالي المسجل في عام 2012 وهو 29.97 متر.

وقالت الهيئة الجولوجية البرازيلية إن منسوب مياه النهر من المرجح أن يصل إلى 30.35 متر هذا العام.

وأصدرت المدينة تحذير طوارئ، اليوم الاثنين ، منوهة إلى أن ولاية الأمازون بأكملها تعاني آثار الفيضانات، وأن 50 من المجتمعات المحلية الـ62 بالولاية تضررت.