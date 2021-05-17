أميركا تستعد لإرسال 20 مليون جرعة من اللقاحات إلى دول مختلفة

يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين أنه سيتم بحلول نهاية يونيو إرسال عشرين مليون جرعة اضافية من اللقاحات المضادة لكوفيد إلى دول مختلفة، وفق ما قالت المتحدثة باسمه.وبذلك، يرتفع إلى ثمانين مليوناً العدد الإجمالي للجرعات التي وعد بها البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن «الولايات المتحدة سترسل 20 مليون جرعة... لمساعدة البلدان التي تكافح الوباء».

ورداً على سؤال عن الدول التي ستستفيد من هذه الخطوة، لم تشأ المتحدثة تقديم إجابة محددة، واعدة بتفاصيل عن معايير التوزيع «في الأيام المقبلة».

أبريل، تعهدت الولايات المتحدة أن تقدم إلى دول أخرى ستين مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، لكن الأخير لم يحظ حتى الآن بموافقة السلطات الصحية الأميركية بحيث لم تبدأ عملية الإرسال.