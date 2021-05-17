رغم انخفاض الإصابات.. الصحة العالمية تحذر من مخاطر فيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المسجل على مستوى العالم قد انخفض للأسبوع الثاني على التوالي.

بيد أن تيدروس دهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حذر من الإفراط في التفاؤل.

كما حذر من أن «هناك انفصالاً كبيراً يتزايد حيث يبدو أن هناك في بعض البلدان التي تشهد أعلى معدلات التطعيم اعتقاداً بأن جائحة كوفيد-19 قد انتهت، في حين أن بلداناً أخرى تعاني من موجات هائلة من العدوى»، من دون تقديم بيانات أسبوعية محددة.

وقال إن الجائحة لن تنتهي حتى يتم التغلب عليها في كل مكان، ودعا شركات الأدوية إلى إظهار المزيد من المرونة من أجل تسليم المزيد من الجرعات إلى البلدان الفقيرة الآن، وعدم الانتظار حتى النصف الثاني من هذا العام أو حتى عام 2022.

وأضاف تيدروس إنه يتعين على المصنعين تحرير الدول من العقود التي تحظر عليها نقل جرعات إلى دول أخرى إذا كان هدف البلاد هو التبرع بالأدوية لتلك الدول الأخرى.

وأعرب تيدروس عن أمله في توزيع 190 مليون جرعة بحلول نهاية يونيو المقبل.