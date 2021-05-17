منظمة الصحة تحث الشركات المنتجة للقاحات «كورونا» على تسريع الإنتاج



دعا مدير منظمة الصحة العالمية شركات صناعة الأدوية إلى تبكير طرح اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19» في برنامج مشاركة اللقاحات، وذلك بسبب نقص في الإمدادات ناجم عن تعطل الصادرات الهندية من اللقاحات.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية عبر «الإنترنت»: «مع تقديرنا لجهد شركة أسترا زينيكا التي تعمل جاهدة وبصورة مطردة على زيادة سرعة وحجم طلبياتها، فإننا نحتاج من الشركات المصنعة لأن تحذو حذوها»، وخص بالذكر شركتي «فايزر» و«مودرنا».