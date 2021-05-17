محادثات أوروبية أميركية حول الرسوم الجمركية

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قررا إجراء محادثات لمعالجة الرسوم الجمركية على الصلب التي فرضتها واشنطن خلال رئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب. وقالت المفوضية الأوربية في بيان مشترك مع الممثل التجاري للولايات المتحدة إنهما «ملتزمان بالمشاركة في هذه المناقشات على وجه السرعة لإيجاد حلول قبل نهاية العام من شأنها أن توضح كيف يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معالجة الكميات الفائضة، وضمان استمرار - جدوى صناعات الصلب والألمنيوم لدينا، وتقوية تحالفنا الديمقراطي».

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: «هدفنا المشترك هو وضع حد لنزاع منظمة التجارة العالمية». فرضت الولايات المتحدة تعريفة بنسبة 25% على الصلب الأوروبي و10% تعريفة على الألمنيوم في يونيو 2018 لأسباب تتعلق بالأمن القومي. واعترض الاتحاد الأوروبي على هذه الخطوة منذ البداية وبعد عدة محاولات فاشلة للتوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب، قرر الاتحاد رفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية، وفرض إجراءات انتقامية على ما يصل إلى 6.4 مليار يورو/7.78 مليار دولار/ من صادرات الولايات المتحدة.