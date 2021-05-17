فرنسا تعلن انتهاء واقعة إنذار بوجود قنبلة

أعلنت الشرطة الفرنسية انتهاء واقعة إخلاء مدرسة في مدينة ليل بشمال البلاد اليوم الاثنين في أعقاب إنذار بوجود قنبلة، بعد أن أثبت التفتيش عدم وجود متفجرات.

وأضافت شرطة منطقة أوت-دو-فرانس اليوم الاثنين أنها رفعت الطوق الأمني الذي كانت قد فرضته في وقت سابق اليوم حول المدرسة.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن فريقا للمتفجرات وكلابا بوليسية انتشرت في المكان.