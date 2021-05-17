زلزال قوي يضرب إيران ويخلف إصابات وأضراراً

ضرب زلزال بقوة 5ر5 درجات على مقياس ريختر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين مدينة سنخواست في محافظة خراسان الشمالية شمال شرقي إيران.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران فقد وقع الزلزال على عمق 16 كيلومترا من سطح الأرض وعلى بعد 15 كيلومترا من مدينة سنخواست و61

كيلومترا من مدينة بجنورد مرکز محافظة خراسان.

وأسفر الزلزال عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح فضلا عن أضرار بعدد من الأبنية.