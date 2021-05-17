مصر تكشف حصيلة إصابات ووفيات كورونا الجديدة

سجلت وزارة الصحة المصرية يوم الأحد 1201 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 وفاة، وذلك مقابل 1203 إصابات و63 وفاة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 245721 من ضمنهم 181478 حالة تم شفاؤها، و 14327 حالة وفاة".