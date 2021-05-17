السعودية توضح اشتراطات السفر إلى البحرين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين أنه تقرر أن يكون السماح بسفر المواطنين السعوديين إلى البحرين لمن تجاوزت أعمارهم 18 عاماً.

وجاء في بيان للوزارة الداخلية السعودية نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "فقد تقرر أن يكون السماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين الشقيقة وفق الاشتراطات الآتية: 1. أن يكون المسافرون ممن تجاوزت أعمارهم (18) عاماً. 2. أن تكون حالتهم الصحية في تطبيق (توكلنا) محصّنًا ، أكمل جرعات لقاح (كوفيد 19) أو محصّنًا متعافياً. ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة".

وشدّد المصدر "على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، وتطبيق البروتوكولات المعتمدة".

وأوضح أن "جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي".