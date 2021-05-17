التصعيد يدخل أسبوعه الثاني.. غارات إسرائيلية "مكثفة" على غزة

شنّ سلاح الجو الإسرائيلي ليل الأحد-الإثنين عشرات الغارات على قطاع غزة في مناطق مختلفة من القطاع الذي أطلقت منه فصائل فلسطينية صواريخ على إسرائيل.

وشاهد مصدر عشرات الصواريخ وهي تنفجر في أنحاء مختلفة من القطاع الفلسطيني، في حين اكتفى سلاح الجو الإسرائيلي بالقول في بيان مقتضب إنّ "مقاتلاته الحربية" تشنّ غارات على "أهداف إرهابية في قطاع غزة".