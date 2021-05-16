البابا: سقوط مدنيين غير مقبول

الفاتيكان (وكالات)

حذّر البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، أمس، من إمكانية تدهور الوضع في النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واصفاً سقوط قتلى مدنيين بالأمر «الفظيع وغير المقبول».

وقال البابا في أعقاب صلاة: «في هذه الأيام، تهيمن اشتباكات مسلّحة عنيفة بين قطاع غزة وإسرائيل على المشهد، وتنطوي على خطر التحول إلى دوامة موت ودمار».

وأضاف البابا، البالغ 84 عاماً: «أصيب العديد من الأشخاص بجروح، وقتل العديد من الأبرياء، بينهم أطفال أيضاً.. إنه أمر فظيع وغير مقبول».

وتابع: «أتساءل: إلى أين ستقود الكراهية والانتقام؟ هل نعتقد حقاً أنه بإمكاننا إقامة السلام عبر تدمير بعضنا البعض؟!».

وجاءت تصريحات البابا، التي وجهها إلى حشد في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، بعدما أقام قداساً خاصاً بميانمار صباح أمس، دعا فيه إلى وقف العنف.

كما حض البابا، الذي يتطرق عادة إلى الأحداث الجارية خلال عظة الأحد، على التهدئة في الشرق الأوسط. وقال: «أدعو إلى التهدئة وليوقف المسؤولون ضجيج السلاح، وليسيروا في درب السلام، بمساعدة المجتمع الدولي».