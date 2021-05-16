جرحى فلسطينيون يصلون إلى مصر لتلقي العلاج

القاهرة (وكالات)

عبر جرحى فلسطينيون، أمس، معبر رفح من قطاع غزة إلى مصر، حيث سيتلقون العلاج إثر إصاباتهم في الغارات الإسرائيلية على القطاع، حسبما قال مسؤولون في المعبر، ومصادر طبية.

ووصلت إلى مصر ثلاث قوافل تضم 263 فلسطينياً، من بينهم جرحى الغارات الإسرائيلية وطلاب ومرضى، وفق المصادر نفسها.

وتفرض إسرائيل حصاراً بحرياً وبرياً على غزة، منذ أن سيطرت حركة «حماس» على القطاع في عام 2007.

وقال الهلال الأحمر المصري في سيناء، على صفحته على «فيسبوك»: إن فرق طوارئ طبية أرسلت إلى الجانب المصري من معبر رفح للمساعدة في نقل الجرحى إلى المستشفيات المصرية.