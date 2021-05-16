اعتقال 1500 فلسطيني

رام الله (رويترز)

أكد نادي الأسير الفلسطيني، أمس، أن إسرائيل اعتقلت حوالي 1500 فلسطيني منذ بدء تصاعد المواجهة في القدس في أبريل، وأفرجت عن معظمهم بشروط مختلفة. وأضاف النادي في بيان: «إن هذه أعلى نسبة اعتقالات تُسجل منذ أكتوبر عام 2015».

وأوضح أن «النسبة الأعلى من المعتقلين هم من الأراضي المحتلة عام 1948، حيث سُجلت أكثر من 700 حالة اعتقال، منذ تاريخ التاسع من مايو الجاري». وأضاف: «فيما وصلت حالات الاعتقال في القدس منذ بداية المواجهة في باب العامود إلى قرابة 400 حالة اعتقال تصاعدت لاحقاً بعد الخامس من مايو الجاري، وكانت أعلى نسبة اعتقالات في أواخر شهر رمضان».

وذكر النادي في بيانه: «أن غالبية المعتقلين لاسيما في القدس والأراضي المحتلة عام 1948 جرى الإفراج عنهم بشروط، إما بدفع غرامات مالية عالية والتوقيع على كفالات مالية، أو بتحويلهم إلى الحبس المنزلي».

وجاء في البيان أنه بالنسبة للاعتقالات في بقية محافظات الضفة، «فقد سُجلت قرابة 400 حالة اعتقال»، وأن الاعتقالات بلغت ذروتها يوم 12 مايو.