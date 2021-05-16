6 قتلى مع اقتراب إعصار قوي من الهند



أعلن مسؤولون الأحد أن ستة أشخاص لقوا حتفهم جراء أمطار غزيرة ورياح عاتية بينما تستعد الهند التي تشهد موجة حادة من انتشار كوفيد- 19 لإعصار قوي قد يضطر السلطات لإجلاء عشرات الآلاف من منازلهم.ويتجه الإعصار "تاوكتاي"، أول عاصفة مدارية تضرب الهند هذا الموسم، شمالاً بموازاة الساحل الغربي للبلاد حاملاً معه أمطاراً غزيرة وعواصف رعدية ورياحاً عاتية إلى ولايات عدة، بحسب ما أفادت دائرة الأرصاد الجوية.

ويتوقع أن يضرب غوجارات الساحلية باكراً صباح الثلاثاء، مرفقاً برياح تبلغ سرعتها ما بين 155 و165 كلم في الساعة، وفق المصدر.

وقال وزير الداخلية أميت شاه في بيان إن آلافاً من رجال الإنقاذ تمت تعبئتهم في الولايات المهددة، وتم وضع وحدات من خفر السواحل والقوات البحرية والبرية والجوية في حالة تأهب.

وأفادت هيئة إدارة الطوارئ الأحد أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم السبت جراء الرياح والأمطار في ولاية كارناتاكا.

وأضاف مسؤولون أن بلدات وقرى عديدة تشهد فيضانات بينما تضررت ممتلكات.

وقال رئيس وزراء غوا برامود ساوانت الأحد إن شخصين لقيا حتفهما في هذه الولاية السياحية، مشيراً إلى أن التيار الكهربائي انقطع وتضرر حوالي 200 منزل وأغلقت الطرق واُقتلعت الأشجار.