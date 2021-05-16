إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم 16 سيارة في ألمانيا

وقع حادث سير لعدد كبير من السيارات على أحد الطرق السريعة بالقرب من مدينة جوترزلوه غربي ألمانيا.

وحسب المعلومات الأولية لشرطة الطرق السريعة، فإن الحادث شمل 16 سيارة،

وقال متحدث باسم الشرطة إن الحادث أسفر عن حدوث إصابة خطيرة لشخص وإصابة ستة أشخاص آخرين بإصابات طفيفة.

وتم إغلاق الطريق السريع المتجه إلى هانوفر بالكامل لتتاح أعمال الإنقاذ والانتشال.

وقد أدى الحادث إلى تكون طابور من السيارات امتد على مسافة قاربت

كيلومترين، وأوضح المتحدث أن تأثيرات الحادث على حركة النقل ظلت في حدود

المعقول.