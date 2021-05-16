بالفيديو.. السعودية تحبط تهريب "كمية ضخمة" من الكبتاجون

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في ميناء جدة محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، بلغت أكثر من 2.312.000 حبة. عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية برّاد واردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي.

وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على حسابها في تويتر، الأحد، أن كمية الكبتاجون التي تم ضبطها بلغت مليونين و312 ألف حبة.

وأوضحت أنه قد تم العثور على شحنة الكبتاجون مخبأة داخل شاحنة برّاد قادمة عبر منفذ ميناء جدة.