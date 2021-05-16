مصر تكشف حصيلة كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 1203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 63 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 760 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 180 ألفا و 577 حالة حتى مساء السبت، وفقا

لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 244 ألفا و 520 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 14269 حالة وفاة.



