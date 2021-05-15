الكويت: فتح المنافذ البرية والمطارات خلال شهر

الكويت (وكالات)

أعلن وزير الدفاع الكويتي ورئيس اللجنة العليا لطوارئ كورونا الشيخ حمد العلي الصباح أن هناك ترتيبات وإجراءات تجري لفتح المنافذ البرية والمطارات خلال شهر.

وأضاف العلي، أمس، في تصريح صحفي على هامش زيارة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح لقاعدة محمد الأحمد البحرية، أن العودة للحياة الطبيعية ستتم تدريجياً في البلاد، مشيراً إلى الحرص على صحة المواطنين والمقيمين.

وقال وزير الدفاع: «هناك قرارات سترى النور قريباً من قبل اللجنة، إضافة إلى اجتماع الأسبوع المقبل لوزير الصحة مع وزراء مجلس التعاون لعودة الحركة السياحية».

وأضاف العلي: «إن الجيش الكويتي باسل ومقدام ونذر نفسه لحماية هذه الأرض الطيبة، وهو الدرع الحصين لأهل الكويت جميعاً، وستسمعون عن الجيش الكويتي كل خير».

وحول دخول المرأة الكويتية في السلك العسكري، قال العلي: «نتمنى ذلك، ويمكن البدء بالجهاز الطبي والأعمال الإدارية كمرحلة أولى».