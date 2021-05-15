العراق: إحباط محاولة تفجير في ديالى

هدى جاسم (بغداد)

تمكنت قوات الأمن العراقية، أمس، من إحباط محاولة تفجير دراجة نارية في محافظة ديالى، حسبما أفادت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة.

وأوضحت الوكالة أن «خبراء مكافحة المتفجرات تمكنوا من تفكيك دراجة تبين أنها مفخخة، بعد ورود بلاغ يفيد بوجود دراجة نارية متروكة في أحد شوارع مدينة بعقوبة».

إلى ذلك، أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، عن إجراء قواته تمارين الرماية بالذخيرة الحية والحركة التكتيكية في العراق.

وقال التحالف في بيان: «إن قوات التحالف الدولي تجري تمارين الرماية بالذخيرة الحية والحركة التكتيكية للحفاظ على الجاهزية القتالية والاستجابة السريعة لأي مهمة». وأضاف: «سنبقى ملتزمين بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في مناطق محددة في العراق، لجعل المنطقة أكثر أمناً وازدهاراً».