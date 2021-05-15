تمرين عسكري في تونس بمشاركة 12 دولة

تونس (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أمس، أن قوات بحرية من 12 دولة ستشارك في تدريب بين 16 و28 مايو قبالة الساحل الشمالي للبلاد.

وأكدت الوزارة، في بيان، بدء وصول «الوفود والبواخر الأجنبية المشاركة في التمرين البحري متعدد الأطراف (فينيكس إكسبريس 21)، الذي تستضيفه تونس من 16 إلى 28 مايو الجاري، بعرض السواحل الشمالية للبلاد».

وأوضحت أنه سيشارك في التمرين 130 ضابطاً من 12 دولة، هي الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وموريتانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة واليونان ومالطا.

وأضافت وزارة الدفاع التونسية: إن المناورات ستتم بالشراكة مع القيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، وتشارك فيها أربع بواخر تتبع جيش البحر التونسي، وخمس بواخر عسكرية أجنبية، وهي ترمي إلى «تدريب البحريات المشاركة على قيادة وتنفيذ عملية بحرية مشتركة، لمقاومة الأنشطة غير المشروعة بالبحر».

كذلك يهدف التمرين إلى «تطوير مهارات العسكريين، من خلال تبادل الخبرات فيما بينهم».